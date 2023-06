Em júri, ex-namorado confessa ter assassinado Cecília: 'Peguei o pescoço dela, apertei muito forte'

"Peguei o pescoço dela, apertei muito forte". A afirmação é do engenheiro Mário Marcelo Santoro, de 45 anos. Ele confessou, nesta quarta-feira (21), ter assassinado a ex-namorada Cecília Haddad, em 2018, na Austrália. A administradora de empresas, tinha 38 anos, e foi asfixiada em casa e teve o corpo abandonado em um rio em Sidney.

Mário Santoro confessou o crime no segundo dia de julgamento do caso, no Tribunal do Júri da Justiça Federal do Rio de Janeiro. Na audiência, Santoro pediu perdão à família da ex e diz que tenta endender por que matou Cecília.

Ele disse que houve uma briga quando ele foi buscar o passaporte na casa de Cecília porque tinha um voo para o Brasil no dia seguinte. Ele contou que foi tentar falar com Cecília, quando apertou o pescoço dela, e ela caiu.

"Nessa hora, eu fui em direção, na tentativa de calar a boca dela, mas, infelizmente foi quando houve a tragédia."

Nesse momento, o engenheiro chorou e disse que tentou socorrê-la, mas ela não resistiu. "Caiu molinha nos meus braços, não lembro se ela chegou a bater a cabeça no chão. Peguei ela, desesperado e coloquei no sofá (...) Ela não acordava (chora muito). Tentei fazer massagem nela, não sei se fiz certo ou não, para ver se ela acordava. Eu fui lá para pegar o passaporte e, infelizmente, deu tudo isso", disse o réu.

"Saí de lá desesperado, confesso ao senhor que teve um período aí que, se o senhor me perguntar, eu não vou saber explicar, de tão desesperado, sem acreditar no que aconteceu. O que está no documento do Ministério Público vai explicar muito melhor. Nâo tenho nem como tirar nada dali. São dados e provas."

O engenheiro disse que quando chegou ao Brasil procurou três psiquiatras e psicólogos para entender por que matou a ex-namorada. Santoro também pediu perdão a sua família e aos amigos pelo crime.

Por volta das 12h45, Maria Müller, mãe de Cecília, passou mal e precisou ser retiradada do plenário.

Crime

De acordo com as investigações da polícia australiana, Santoro asfixiou Cecília em casa e jogou o corpo dela no rio Lane Cove, em Sidney, a 8,3 quilômetros da casa onde ela morava. Ao corpo dela, ele chegou a amarrar pesos.

Após o crime, Santoro pegou o carro de Cecília foi até em casa, trocou de roupa e abandonou o veículo numa estação ferroviária. Depois, arrumou as malas e retornou ao Brasil.

O engenheiro chegou ao Aeroporto Internacional do Galeão, no Rio, no dia seguinte, 29 de abril, duas horas depois do corpo de Cecília ser encontrado na Austrália.

As investigações dos policiais australianos levaram a uma série de evidências, segundo os policiais, de que Santoro foi o autor do crime.

Provas levantadas pela polícia da Austrália:

Santoro chega em casa descalço deixando pegadas molhadas no chão. Os sapatos foram localizados onde o corpo foi descartado. O calçado é idêntico ao que o réu usava; o sinal do telefone celular do réu aparece no local onde estava o corpo; a polícia australiana aponta que Santoro transportou o corpo de Cecília no veículo.

A perícia encontrou vestígios de detritos dentro do carro compatíveis com a vegetação e areia às margens do rio; um molho de chaves foi jogado pelo engenheiro da janela do Uber, que o levou para o aeroporto.

Mário Marcelo Santoro, segundo o depoimento do motorista do veículo, se aproveitou do momento em que passava por uma ponte e jogou as chaves do carro em um rio na Austrália.