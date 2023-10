‘E eu que descobri meu chifre pelo Google Maps?’

Uma mulher fez uma descoberta desconcertante de traição graças ao Google Maps, e o vídeo em que relata essa história viralizou nas redes sociais. Após notar a passagem do carro do Google pela região, ela decidiu explorar o local. Mas acabou vendo algo mais curioso do que imaginava.

A mulher, que compartilhou a história em um vídeo, avistou a moto do namorado enquanto seguia o trajeto do veículo do Google. A surpresa foi maior ainda quando ela notou uma pessoa aparentemente desconhecida na garupa da moto. Com os nervos à flor da pele, ela decidiu seguir o casal pelo aplicativo, que captura imagens em 360 graus.

No início, ela tentava se convencer de que era apenas uma “paranoia da minha cabeça”, uma suspeita infundada. No entanto, à medida que a moto se aproximava de lugares familiares, como a pracinha que o casal sempre ia, suas preocupações aumentaram. O namorado entrou em uma rua que costumava frequentar com ela, e a realidade da traição se tornou inegável.

A triste revelação veio quando ficou claro que o namorado estava acompanhado por sua melhor amiga, tornando o fato uma dupla traição.