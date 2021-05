Devorado por peixes, restos mortais em decomposição são encontrados boiando em rio

Um corpo masculino em estado de decomposição foi encontrado por populares boiando no Rio Amazonas, na rua Barroso, no bairro Puraquequara, na Zona Leste de Manaus. A corporação do Corpo de Bombeiros informou que o rosto da vítima estava desfigurado, por ter sido devorado por peixes do local.

Testemunhas informaram aos policiais que encontraram o cadáver quando passavam pelo local. Ao se aproximar, os moradores relatam que o homem estava de bruços e com as pernas amarradas, e as vestes íntimas na altura do joelho.

Logo em seguida, os bombeiros foram acionados para realizar o resgate e constataram que o corpo da vítima encontrava-se em um todo avançado de decomposição. De acordo com a corporação, os peixes teriam devorado parcialmente o parto do rapaz. Inclusive, os olhos dele.

A vítima possuía uma tatuagem triângulo no ombro direito. O corpo foi encaminhado para o Instituto Médico Legal (IML), onde passará por perícia para investigar detalhes do crime.