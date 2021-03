Criminosos fingem fazer parte da equipe de vacinação para assaltar idosa

Uma dupla de criminosos fingiu ser parte da equipe de vacinação contra a covid-19 assaltou uma idosa de 81 anos e sua cuidadora, nesta quarta-feira (4), em Porto Alegre (RS). Os golpistas, que eram um homem e uma mulher, ligaram para a vítima para agendar uma visita à casa dela.

De acordo com a polícia, a dupla se identificou como sendo um agente de saúde e uma técnica de enfermagem da Secretaria de Saúde da capital gaúcha. Eles tentaram marcar uma visita para aplicar o que seria a segunda dose do imunizante, mas a idosa já havia se vacinado. Com isso, os bandidos se ofereceram para vacinar a cuidadora, que possui 62 anos.

Na casa da vítima, os dois anunciaram o assalto e exigiram um cartão de banco específico e as informações para usá-lo. No entanto, o cartão não estava na residência no momento.

Um dos bandidos chegou a agredir a cuidadora com socos e tentou amordaçá-la. A idosa não foi agredida. Os suspeitos vestiam jalecos do SUS e portavam equipamentos com a identificação do sistema.

Eles fugiram em um carro HB20 na cor branca. A dupla levou um telefone fixo, um celular e documentos da cuidadora.

A polícia analisa as imagens de câmeras de segurança da rua, mas ainda não descobriu as identidades dos bandidos. A suspeita é que o carro usado na ação tenha sido roubado.

Ainda de acordo com a polícia, a possibilidade de que uma pessoa conhecida das vítimas ou um servidor da Secretaria de Saúde tenha relação com o crime não foi descartada.