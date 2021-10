Menina de 8 anos sofre fraturas no crânio e na coluna durante festa do Dia das Crianças

Uma criança de oito anos foi esmagada por uma placa de concreto que despencou de um antigo muro do metrô de Recife, no bairro do Coque, região central da capital pernambucana. A vítima teve fraturas na bacia, no crânio e na coluna. As informações são do Metrópoles. O acidente ocorreu no sábado (16), quando a pequena Kemilly Kethelyn Lino da Silva participava de uma comemoração ao Dia das Crianças promovida pela ONG da comunidade do Papelão. De acordo com testemunhas, a menina estava em pé, na calçada, quando parte do muro desabou e caiu sobre ela.

Antigo muro do metrô de Recife, no bairro do Coque, região central da capital pernambucana. (Reprodução/ Redes sociais)

A criança precisou ser intubada imediatamente por estar em estado grave na Unidade de Terapia Intensiva (UTI), após fraturar o crânio, a coluna e a bacia. No domingo (17), ela precisou passar por cirurgia e segue internada até apresentar melhoras.

Revoltados, familiares e voluntários que participavam da festa cobram providências da Companhia Brasileira de Trens Urbanos (CBTU) sobre o caso.