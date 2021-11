Corpo é encontrado enrolado em saco; cadáver estava coberto de moscas

Populares encontraram um corpo enrolado em um saco de fibra, na manhã deste sábado (6), em Manaus (AM). O cadáver exalava forte odor e estava coberto de moscas. As informações são do Portal do Holanda.

A identidade da vítima ainda não foi identificada, apenas que se trata do corpo de um homem. De acordo com a Polícia Militar, populares identificaram o formato de uma cabeça dentro do saco.

O Instituto Médico Legal (IML) foi acionado para remover o corpo já em estágio avançado de putrefação. Segundo a polícia, o cadáver estava com as mãos amarradas e deveria estar local há pelo menos 48 horas. O caso deve ser investigado pela Delegacia de Homicídios.