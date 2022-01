Coronavírus pode ficar mais de 70 dias no organismo, aponta estudo da USP

Um grupo de pesquisadores da Plataforma Científica Pasteur-USP (PCPU) acompanhou, semanalmente, 38 pacientes com covid-19 que permaneceram com o vírus por mais de 70 dias. Entre os infectados, um homem apresentou 20 dias de sintomas leves, mas permaneceu por 232 dias com o novo coronavírus sendo detectado no organismo. As informações são do R7.

O caso atípico alerta sobre os riscos da liberação dos pacientes mesmo após 14 dias do teste positivo, conforme os protocolos iniciais de combate à Covid-19. Segundo o estudo, apoiado pela Fapesp e publicado na revista Frontiers in Medicine, pode demorar um mês para que o resultado do teste dê negativo, ou em alguns casos, esse período pode se estender de 71 a 232 dias.

“Dos 38 casos que acompanhamos, dois homens e uma mulher foram atípicos, permanecendo mais de 70 dias com o vírus detectável no organismo. Baseados neste resultado, podemos dizer que cerca de 8% dos infectados pelo Sars-COV-2 podem apresentar capacidade de transmissão do vírus por mais de dois meses, sem necessariamente apresentar qualquer sintoma durante a fase final da infecção”, explica Marielton dos Passos Cunha, primeiro autor do estudo, realizado durante estágio de pós-doutorado na PCPU.

Em 25% dos casos analisados, o vírus se mostrou capaz de infectar as células e se replicar in vitro, o que significa que se outras pessoas tivessem contato com gotículas de saliva destes pacientes, no período da coleta do material, haveria altas chances de contaminação. O risco seria maior em indivíduos com algum comprometimento do sistema imune.