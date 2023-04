Companhias aéreas dão desconto de até 80% em casos de morte ou doença grave; veja como conseguir

No Brasil, companhias aéreas como a GOL e a LATAM oferecem descontos de até 80% em passagens aéreas nacionais e internacionais em casos de emergência médica, como hospitalização de parentes próximos sob risco de morte ou falecimento, ou morte de familiar direto. No entanto, poucas pessoas fazem uso deste serviço, seja por desconhecimento ou por falta de lembrança em momentos de desespero.

Para ter acesso ao desconto ou reembolso, os familiares diretos devem entrar em contato com as companhias aéreas e comprovar a situação com documentos legíveis e autênticos, como a cópia da certidão de óbito e documentos originais atestando o parentesco.

A LATAM oferece o benefício a familiares diretos como cônjuge, avós, filhos, netos, pais, cunhados, irmãos, tios, primos, sobrinhos, sogros, nora, genro e parceiro civil, desde que comprovem relação e residência conjunta por meio de certidão, faturas ou notas fiscais. Já a GOL, oferece o desconto para cônjuge, pai, mãe ou filho.

As companhias aéreas Azul, Voepass e Avianca alegaram não praticar abatimentos do gênero. Em ambos os casos, a concessão é sujeita a análise por parte da companhia, que pode solicitar documentos e comprovações adicionais. O pedido de reembolso após a aquisição da passagem pode ocorrer até 7 dias depois do falecimento pela GOL e até 30 dias após a viagem pela LATAM.