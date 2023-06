Como fazer crepioca: Receita leva apenas três ingredientes e fica pronta em cinco minutos. Confira

A crepioca pode ser definida como um crepe feito com goma de tapioca ou povilho hidratado no lugar da farinha de trigo. A substituição faz com que a receite fique mais leve, sendo considerada uma excelente opção para quem procura um lanche rápido, prático e fit.

Além do valor nutritivo, também é uma receita que precisa de apenas três ingredientes, ficando pronta em – pasmem! – cinco minutos. Quer saber como preparar essa delícia? Confira:

VEJA MAIS

Como fazer crepioca

Tempo de preparo: 5 minutos

Ingredientes para a crepioca:

1 ovo

2 colheres (de sopa) de goma de tapioca

sal a gosto

Modo de preparo da crepioca:

Basta bater o ovo em um recipiente e acrescentar a goma de tapioca, aos poucos;

Ao obter uma mistura homogênea, despeje o conteúdo em uma frigideira antiaderente e deixe cozinhar alguns segundos nos dois lados;

O recheio pode ser de qualquer sabor, do doce ao salgado, como frango, queijo, banana, chocolate e outros. É possível também consumir apenas a massa. Aproveite!

*Carolina Mota, sob supervisão de Heloá Canali, coordenadora de Oliberal.com