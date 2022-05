Coach espiritual é acusado de bater e esganar cadela no Distrito Federal

O coach espiritual Leonides Dreveck Júnior foi acusado de bater e esganar uma cadela na noite do último domingo (15), em um local conhecido como “campinho dos cachorros”, na Asa Norte, no Distrito Federal. De acordo com a denúncia, ele teria se irritado com a cadela porque o animal estava latindo para o seu cachorro. A ocorrência de maus-tratos a animais foi registrada na Polícia Civil e o caso é apurado pela 2ª Delegacia de Polícia (Asa Norte). As informações são do portal Metrópoles.

A dona de uma dachshund, popularmente conhecido como “salsicha”, conta que estava com a cadela, chamada Bigu, no gramado, junto de outros moradores da vizinhança, quando um homem teria se irritado com o pet.

“No domingo, a minha cachorra estava latindo para a Bubba (pet do suposto agressor) e eu já tinha tirado ela de perto dele algumas vezes. O Leonides não havia demonstrado nenhum sinal de irritação até então, mas quando a Bigu voltou a latir ele correu atrás dela e nós até achamos que estava brincando, mas ele a agarrou com toda força”, relata. “Ele já estava de joelhos e, com bastante raiva, pressionou a Bigu contra o chão. Com uma das mãos, ele apertava o abdômen e, com a outra, o pescoço. A Bigu gemia de dor. Eu estava em choque e gritava para ele soltá-la”, completa.

Nesta semana, o coach espiritual enviou um vídeo para ela, no Instagram, pedindo desculpas. Na última publicação de Leonides, ele deixou um comentário reforçando que se desculpou com a mulher.

Leonides se apresenta em seu perfil do Instagram como uma pessoa espiritualizada, que promove retiros e cerimônias de autoconhecimento.

Ao ser procurado para comentar o assunto, ele disse que participa do encontro no gramado da 202/203 Norte há cerca de seis meses e que “nunca houve problema nenhum”. “O que aconteceu no dia foi que o cachorro dela estava acuando o meu e, na defesa do meu cachorro, eu peguei o dela pelo pescoço e separei do meu cachorro. Não foram mais do que dois segundos, mas ela achou que eu fui muito enérgico na forma de agir. Depois, eu a procurei e falei que, no instinto de defesa do meu animal, eu o peguei pelo pescoço, mas pedi desculpas por isso”, disse.