Atriz da Globo bate BMW em poste; acidente deixou cinco pessoas presas às ferragens

A atriz Global e cantora Ludmillah Anjos sofreu um acidente de carro em Brasília, no último domingo (16). O veículo em que a artista estava, uma BMW 320i, bateu em um poste de iluminação pública.

Além de Ludmillah, outras quatro pessoas estavam no carro quando o acidente ocorreu, deixando todos presos nas estruturas do veículo. Apesar do susto, ninguém ficou ferido gravemente.

O motorista de 27 anos, se queixou de dores nas costas e foi encaminhado ao Hospital de Base. Já a atriz, de 35 anos, sentia dores nas costas, costela e pernas.

Um outro ocupante do carro, de 39 anos, estava com uma fratura no tornozelo direito. A via chegou a ficar interditada para que o atendimento às vítimas fosse realizado e a polícia apura o caso.

Ludmillah faz parte da série Encantados, da Globo Play, onde interpreta a rainha de bateria Crystal. A artista também participou da primeira edição do The Voice Brasil.

*Carolina Mota, estagiária sob supervisão de Heloá Canali, coordenadora de Oliberal.com