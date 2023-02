Chuvas em São Paulo: mortes chegam a 64; buscas por desaparecidos prosseguem

Após a tragédia provocada pelas chuvas na cidade de São Sebastião, litoral norte de São Paulo, duas pessoas ainda estão desaparecidas. O Corpo de Bombeiros prossegue com as buscas por essas vítimas na Vila do Sahy, local do deslizamento de terra e soterramento de casas e de pessoas. De acordo com o Governo de São Paulo, 64 mortes foram confirmadas até a manhã deste domingo, sendo 63 em São Sebastião e uma criança em Ubatuba. Cinquenta e quatro corpos já foram identificados e liberados para sepultamento. São 19 homens, 17 mulheres e 18 crianças.

A prefeitura de São Sebastião informou que há 1.095 pessoas abrigadas atualmente em escolas, creches, igrejas e organizações não-governamentais (ONGs). Já o governo paulista informa que as chuvas deixaram 2.251 pessoas desalojadas e 1.815 desabrigadas em todo o litoral norte.

Em boletim publicado na manhã do sábado (25), a Prefeitura de São Sebastião informou que as buscas estão concentradas no local mais provável para encontrar esses corpos, conforme a avaliação dos Bombeiros.

“Entramos hoje [sábado, 25] no sétimo dia de operação após a ocorrência e, neste momento, temos uma única frente de trabalho; até ontem [sexta-feira, 24] tínhamos três frentes e hoje fechamos com um único ponto, onde, possivelmente, estão essas vítimas desaparecidas, que foram indicadas pelos familiares e pelos moradores próximos”, disse o porta-voz do Corpo de Bombeiros, capitão Maycon Cristo, em entrevista no sábado à TV Brasil.

Ele destaca que as buscas só terminam quando o último corpo for encontrado. “Só se encerra quando a gente tirar a última vítima que está sendo buscada, que teve o desaparecimento noticiado; encerrado isso, ainda há muitos outros passos envolvendo prefeitura, governos, diversas secretarias e que não se encerra tão logo”, acrescentou.

Ainda segundo o porta-voz, neste momento, a maior dificuldade que eles encontram nas buscas é a logística. “Temos um volume muito grande de entulho, terra, lama e árvores que desceram o morro e precisamos movimentar tudo isso; precisamos tirar do local onde possivelmente estão essas vítimas e levar para outro ponto; e, para isso, precisamos conseguir acessar o local com caminhões e maquinários; esse trabalho de movimentação dessa massa é o que está trazendo mais dificuldade para a gente neste momento”, explicou o capitão.

Volta às aulas só em 6 de março

Por causa da tragédia provocada pelas chuvas, a prefeitura de São Sebastião decidiu adiar para o dia 6 de março o início das aulas e demais atividades letivas da rede pública municipal. A alteração do calendário escolar se deve ao estado de calamidade pública decretado pelo governo municipal em virtude das fortes chuvas que atingiram a cidade no domingo (19). As escolas estão sendo utilizadas para receber as famílias que foram desalojadas e desabrigadas ou para ações voluntárias, como distribuição de alimentos.

As chuvas que atingiram os municípios do litoral norte paulista no Carnaval resultaram em uma das maiores tragédias da história do estado. Foi o maior acumulado de chuva que se tem registro no país, atingindo a marca de 682 milímetros em Bertioga e 626 milímetros em São Sebastião.