Chuva de meteoros poderá ser vista a olho nu nesta terça e quarta-feira; saiba que horas

Uma chuva de meteoros poderá ser vista nas noites destas terça (13) e quarta-feira (14). A Geminídeas produzirá no céu um espetáculo de estrelas cadentes, que costumam ser brilhantes e até coloridas. Poderão ser observados até 120 meteoros por hora no hemisfério Norte. No Brasil, espera-se bem menos: cerca de 20.

Durante toda a madrugada será possível contemplar a “chuva”. O melhor momento é após a primeira hora da manhã, quando o radiante estará mais alto no céu, na direção norte, de acordo com as informações do portal UOL.

Os meteoros podem surgir de diversos pontos do céu, produzindo rastros duradouros e até “bolas de fogo” esverdeadas. Não será preciso qualquer instrumento especial para vê-los, pois o evento é visível a olho nu, de qualquer ponto do país. Basta saber para onde olhar e esperar - e torcer para o tempo não ficar nublado.