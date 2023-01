Chacina no DF: Buscas por mais corpos de família desaparecida termina resultado

As buscas por mais corpos da família que foi vítima de uma chacina no Distrito Federal (DF) terminaram sem sucesso nesta quinta-feira (19). Das 16h30 às 18h, o trabalho se concentrou em um lixão no Vale do Amanhecer e foi realizado pelo Corpo de Bombeiros do DF (CBMDF), que contou com a ajuda de cães farejadores. A instituição informou que uma área de cerca de 8 mil m² foi verificada e nenhum indício foi encontrado. As informações são do Metrópoles.

O caso, que começou com o sumiço de uma cabeleireira de Brasília, mobiliza as polícias do Distrito Federal, de Goiás e de Minas Gerais. Três pessoas já foram presas e a suspeita é de que elas queriam pegar dinheiro das vítimas.

Todos os desaparecidos moravam no Distrito Federal, mas dois carros da família foram encontrados com um total de seis corpos carbonizados em Unaí (MG), divisa com o DF, e em Cristalina (GO), no entorno do Distrito Federal.

Entenda o caso

A cabeleireira Elizamar Silva, de 39 anos, sumiu junto com três filhos pequenos no dia 12 deste mês, uma quinta-feira. O carro dela foi encontrado carbonizado com os corpos dela e dos filhos, na sexta-feira (13), em Cristalina (GO).

Também na sexta, o marido de Elizamar, Thiago Gabriel Belchior, de 30 anos, desapareceu com a irmã, o pai e a mãe dele. O carro do sogro da cabeleireira foi encontrado carbonizado no sábado (14), em Unaí (MG). Dentro do veículo havia outros dois corpos, que ainda não foram identificados, mas familiares acreditam ser da mãe e da irmã de Thiago.

Já na quarta-feira (18), o corpo de Marcos Antônio Lopes de Oliveira, sogro de Elizamar e pai de Thiago, foi encontrado esquartejado em um local onde teria funcionado um cativeiro para manter a família. Ele chegou a ser apontado como mandante do crime, mas a hipótese vem perdendo força.

Também são consideradas desaparecidas uma ex-mulher de Marcos e uma outra filha que ele teve neste relacionamento.

Os desaparecidos e mortos até agora são:

- Elizamar da Silva (morta), 39, cabeleireira;

- Thiago Gabriel Belchior (desaparecido), 30, marido de Elizamar;

- Rafael da Silva (morto), 6, filho de Elizamar e Thiago;

- Rafaela da Silva (morta), 6, filha de Elizamar e Thiago;

- Gabriel da Silva (morto), 7, filho de Elizamar e Thiago;

- Gabriela Belchior de Oliveira (morta), 25, cunhada de Elizamar e irmã de Thiago;

- Renata Juliene Belchior (morta), 52, sogra de Elizamar e mãe de Thiago;

- Marcos Antônio Lopes de Oliveira (morto), 54, sogro de Elizamar e pai de Thiago;

- Cláudia Marques (desaparecida), ex-mulher de Marcos;

- Ana Beatriz Marques (desaparecida), filha de Marcos com Cláudia.