Casos de sarna explodem em cidade do interior e provoca fechamento de creches

Os sintomas mais comuns são: coceira intensa, pequenas lesões avermelhadas ou túneis finos na pele. ( Foto: imagem Ilustrativa )

Os casos de sarna humana, também conhecida como escabiose, aumentaram 72% na cidade de Dourados, interior do Mato Grosso do Sul. O município registra 150 ocorrências em oito unidades de ensino. Duas creches municipais suspenderam as atividades por tempo indeterminado devido aos surtos.

O Ceim Recanto Raízes está fechado desde 11 de novembro, após registrar 49 casos. Na segunda-feira (23), o Ceim Mario Kumagai também suspendeu as aulas, depois de identificar 19 ocorrências.

Outras seis unidades registraram casos: Ceim Beatriz de Barros Bumlai (19), Escola Municipal Franklin Azambuja (16), Ceim Prof. Bertilo (11), Ceim Bertilo Binsfield (12), Escola Municipal Arthur Campos Melo (8) e Escola Municipal Maria da Conceição Angélica (16).

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A doença não integra a lista de notificação compulsória do Ministério da Saúde. Por isso, não há acompanhamento do total de casos no Estado. Entretanto, ocorrências coletivas, com três ou mais pessoas infectadas no mesmo ambiente, devem ser comunicadas à secretaria.

Além de Dourados, foram registrados surtos em Itaporã, Douradina, Batayporã, Campo Grande, Jardim, Aparecida do Taboado, Paranaíba, Angélica, Inocência, São Gabriel do Oeste e Fátima do Sul. Nova Andradina também comunicou um surto à SES-MS na segunda-feira (23).

O que é sarna humana?

A escabiose é causada por um ácaro microscópico que penetra na pele, forma pequenos túneis e deposita ovos. A doença não está relacionada à falta de higiene pessoal.

Os principais sintomas são coceira intensa, especialmente à noite, lesões avermelhadas, pequenas bolhas e marcas na pele provocadas pelo parasita.

Como ocorre a transmissão?

O contágio acontece principalmente pelo contato direto e prolongado com pessoas infectadas. O compartilhamento de roupas, toalhas e roupas de cama também pode transmitir a doença.