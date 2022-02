Caso Henry Borel: Audiência de instrução e julgamento de Jairinho e Monique acontecem hoje

Nesta quarta-feira (09) será conduzida pela 2ª Vara Criminal, a audiência de instrução e julgamento do caso Henry Borel, no Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, e terá depoimentos dos réus Jairo Souza Santos Junior, o Dr. Jairinho, e Monique Medeiros da Costa e Silva, mãe do menino. As informações são do portal G1 Rio.

Audiências de instrução e julgamento são sessões preliminares em que são ouvidas testemunhas, advogados e réus para que o juiz possa ser convencido se houve crime e qual a natureza desse crime. Essa é a quarta e talvez, a última dos réus que são acusados da morte do menino Henry Borel, no dia 8 de março de 2021.

Parte desse rito aconteceu no dia 6 de outubro, quando foram ouvidas testemunhas de acusação; e nos dias 14 e 15 de novembro, quando algumas testemunhas de acusação e outras de defesa foram convocadas pelas duas defesas para prestarem depoimentos. Agora, por fim, os réus nesta quarta-feira.

Jairinho e Monique deverão ser interrogados por suas defesas e também pelo promotor do caso, Fábio Vieira do Santos, que representa o estado.

Do lado de fora do Fórum, amigos de Henry faziam um ato pedindo justiça.

Defesa de Jairinho tentou adiar audiência

Na terça-feira (8), a defesa de Jairinho entrou com pedido para adiar a sessão desta quarta, mas o pedido foi indeferido pela juíza do caso, Elizabeth Machado Louro.

“Trata-se de pedido de adiamento formulado pela defesa de Jairo, às vésperas da data designada para interrogatório dos acusados, ao argumento de que restam diligências ainda não concluídas, bem como pelo fato de terem sido os patronos recentemente constituídos. Inicialmente, verifico que a audiência está designada desde o dia 15/12/2021, portanto, há quase 2 meses, certo que a nova defesa recebe a causa no estado em que se encontra, até porque foi constituída com pelo menos 14 dias de antecedência do ato, prazo que se me afigura suficiente para que possa orientar seu defendente para o momento do interrogatório”, disse em sua decisão negando o adiamento.

A magistrada refere-se à chegada de Flavio Fernandes para comandar a defesa do ex-vereador no lugar de Braz Sant’Anna, que foi peticionada no dia 25 de janeiro.

Pai de Henry acredita em silêncio dos réus

A audiência no Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro tem início às 9h30, com interrogatório primeiro das defesas. Na sequência, viria o interrogatório dos réus pelo promotor do caso, mas Leniel Borel, pai de Henry e assistente de acusação da promotoria, acredita que os réus vão se manter em silêncio nesse momento.

“Acho que só vão responder as perguntas dos seus advogados e ficar quietos diante da acusação. Vão querer criar uma narrativa ensaiada”, disse Leniel ao g1.

O que acontece depois da Audiência de instrução e Julgamento?

A audiência de instrução e julgamento (AIJ) pode determinar se Jairinho e Monique, acusados de homicídio triplamente qualificado pela morte do menino Henry, cometeu algum crime intencional contra a vida e deve ir a júri popular, se só cometeu outros crimes e deve ser processado em outras instâncias ou não cometeu crime algum e deve ser absolvido.

Após ouvir todas as testemunhas de defesa e acusação, e os réus, a juíza Elizabeth Louro Machado vai se manifestar sobre a audiência de instrução e julgamento.