Cantora Simaria abre o coração e revela o real motivo do término do casamento

Na última segunda-feira (16), a cantora Simaria abriu o coração e contou ao colunista Léo Dias o motivo da separação, após 14 anos de casamento com o pai de seus dois filhos Giovanna e Pawel. O término aconteceu após uma viagem da cantora para a Espanha, país de origem do ex-marido, onde Simaria percebeu que a relação não fazia mais sentido para ela.

A cantora disse que o término ocorreu no ano passado, no mês de junho, durante uma saída para o jantar de Dia dos Namorados, proposto por Vicente. Em agosto do mesmo ano, o fim do casamento foi oficializado nas redes sociais da cantora, mas o motivo não foi revelado ao público.

Dez meses depois, Simaria concedeu uma entrevista e falou ao colunista que perdeu a admiração que tinha pelo marido ao analisar o comportamento dele durante 10 meses.

“Perdi admiração. Sabe quando você olha e vidas diferentes demais”, desabafou a cantora.

Simaria disse que ao sentar na mesa, durante o jantar, não reconhecia mais o marido e que, no momento, o afastamento foi uma decisão conjunta entre ambos. “Pensei que a decisão já estava tomada. Cheguei na minha casa [após o jantar] e ele [Vicente] parou o carro e disse: ‘qualquer coisa que eu falar agora não vai servir mais?’. ‘A única certeza que eu tenho na minha vida é que eu não quero mais você”, respondeu a cantora.

Segundo a cantora da dupla com Simone, o marido não realizava as tarefas de casa e ela se sentia sobrecarregada.

“Eu que fazia tudo, aí pensei ‘o que esse cara está fazendo aqui?’ e comecei a observar. Já tinha morrido o amor que eu sentia, tudo o que eu sentia, desde a viagem da Espanha”, detalhou Simaria.

“Foi libertador, sempre sonhei em morar sozinha”, finalizou Simaria, sobre seu sentimento após o término do casamento.

(Estagiária Juliana Maia, sob supervisão da editora Web de OLiberal.com, Vanessa Pinheiro)