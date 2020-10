Candidato cai em rio durante gravação de campanha eleitoral

Um vídeo que mostra um acidente envolvendo um candidato às eleições deste ano caiu nas redes e viralizou. Julian Cuadal Soares (PDT), que concorre à prefeitura de Ji-Paraná (RO), estava gravando um vídeo para sua campanha quando se desequilibrou e acabou indo parar dentro do Rio Machado.

O registro foi feito por populares que acompanhavam de longe a equipe de Julian. Logo após o incidente, ele foi ajudado por membros da equipe de gravação.

Nas redes sociais, o político ainda brincou com a situação e escrevu: “sempre muito bom tomar um banho nas águas do Rio Machado”.

O candidato é advogado e no site de divulgação de candidaturas do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) ele declarou bens no valor de R$ 711.701,65 à Justiça Eleitoral.