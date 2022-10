Candidato a reeleição, Bolsonaro (PL) diz que não comeu indígena por falta de companhia

O presidente Jair Bolsonaro (PL), que concorre à reeleição, afirmou em uma entrevista para o jornal New York Times que não comeu carne humana de um indígena, na região do Surucucu, porque não tinha companhia. Além disso, afirmou que não teve relações sexuais com mulheres famintas, no Haiti, por falta de higiene.

A conversa com o jornalista do jornal estadunidense ocorreu em 2016, quando Bolsonaro ainda era deputado federal. O vídeo da entrevista, na íntegra, foi publicado no canal do presidente no Youtube. O trecho em que o presidente faz estas declarações foi publicado no Twitter de Maurício Ricardo, chargista e roteirista. Veja a postagem abaixo:

“Morreu o índio e eles estão cozinhando, eles cozinham o índio, é a cultura deles. Cozinha por dois, três dias, e come com banana. Daí eu queria ver o índio sendo cozinhado, e um cara falou, ‘se for ver, tem que comer’. Daí, eu disse: ‘eu como!’, e ninguém quis ir, porque tinha que comer o índio. Então eles não queriam me levar sozinho, e não fui”, conta o atual Presidente da República.

(Estagiário Gabriel Mansur, sob supervisão do editor executivo de OLiberal.com, Carlos Fellip)