Câncer de mama tem até 95% de chances de cura com diagnóstico precoce

O mês de outubro é marcado por ações de conscientização sobre o câncer de mama. A campanha Outubro Rosa busca incentivar o autoexame, a realização de mamografias e também prestar apoio a quem foi diagnosticado com a doença.

De acordo com a Federação Brasileira de Instituições Filantrópicas de Apoio à Saúde da Mama (FEMAMA), as possibilidades de ter o tumor curado podem chegar a 95% se o paciente for diagnosticado precocemente.

Os dados do Instituto Nacional do Câncer (INCA) apontam que esse tipo de câncer atinge principalmente as mulheres, especialmente acima dos 50 anos. No entanto, a instituição também afirma que homens podem ser acometidos pela doença, porém a situação é mais rara.

Entre as pessoas que têm a doença, apenas cerca de 1% são do sexo masculino.

(*Emilly Melo, estagiária, sob supervisão de Keila Ferreira, coordenadora do Núcleo de Política)