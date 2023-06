Câmeras registram momento em que funcionária de supermercado é atacada a facadas

As câmeras de segurança de um supermercado registraram o momento terrível em que duas mulheres foram esfaqueadas no final da tarde desse domingo (25/6). O vídeo, obtido com exclusividade pela coluna, mostra o suspeito agindo friamente. As imagens são perturbadoras. O caso aconteceu no Distrito Federal.

Nas gravações, é possível ver Ezequiel Santos Rocha, um homem em situação de rua, dentro do estabelecimento. Ele pega um conjunto de facas em uma prateleira e observa atentamente a movimentação. Com um olhar perturbado, ele se aproxima sorrateiramente de uma cliente que esperava atendimento no açougue do mercado.

VEJA MAIS

O homem retira uma faca da embalagem e espera que o fluxo de pessoas diminua. Desconfiada do comportamento dele, a cliente busca ajuda de uma funcionária do açougue, que a instrui a se esconder atrás do balcão. Ezequiel, então, persegue as vítimas e inicia o ataque.

Outro trecho do vídeo, capturado por uma câmera de segurança dentro do próprio açougue, mostra a cena da confusão. O criminoso desfere vários golpes contra a funcionária, que, mesmo caída, consegue reagir. Em seguida, o homem sai de cena, deixando a funcionária ensanguentada no chão.

A funcionária, de 31 anos, foi atingida no braço, antebraço, cabeça e rosto. Ela foi socorrida e levada ao Hospital de Base do Distrito Federal (HBDF), onde passou por cirurgia. Seu estado de saúde é considerado estável.

A cliente também sofreu ferimentos, mas sem gravidade.

Um policial militar de folga, presente no mercado, conseguiu conter o agressor até a chegada das viaturas. Durante a ação, o suspeito ficou ferido. Ezequiel foi detido em flagrante e passou por uma audiência de custódia na manhã desta segunda-feira (26/6), tendo sua prisão em flagrante convertida em prisão preventiva.