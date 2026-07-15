Câmara aprova projeto que libera uso de cocares e turbantes em documentos oficiais

Proposta garante que indígenas e povos tradicionais possam utilizar elementos de indumentária cultural em fotos de documentos, desde que o rosto permaneça identificável

A Câmara dos Deputados aprovou, nesta quarta-feira (15), um projeto de lei que garante aos povos indígenas e tradicionais o direito de usar elementos de sua indumentária, como cocares e turbantes, nas fotografias de documentos oficiais de identificação. A proposta segue agora para análise do Senado.

Pelo texto, esses itens poderão aparecer em documentos como carteira de identidade, Carteira Nacional de Habilitação (CNH), Carteira de Trabalho e Previdência Social e passaporte, desde que não dificultem a identificação da fisionomia da pessoa.

O projeto é de autoria da deputada Célia Xakriabá (Psol-MG) e teve relatoria da deputada Sônia Guajajara (Psol-SP).

Ao defender a proposta, a relatora afirmou que impedir o uso de elementos ligados à identidade cultural pode expor pessoas a situações de constrangimento e discriminação, além de violar direitos.

"As alterações legislativas têm potencial para encerrar casos de discriminação na identificação para documentos oficiais, sem representar ônus ao poder público e sem desconsiderar os requisitos de segurança", afirmou.