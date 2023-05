Cães e ONG de proteção animal foram fundamentais para descoberta do corpo de ator; entenda

O suposto abandono de cães da raça Setter em bairros da Zona Oeste do Rio de Janeiro chamou a atenção de uma organização não governamental (ONG) de proteção animal e levou a descoberta de um crime. Todos os animais pertenciam ao ator Jeff Machado, de 44 anos, que só foi dado como desaparecido, em janeiro deste ano, após os bichos de estimação terem sido encontrados nas ruas em diferentes endereços da região.

Após receber a denúncia de abandono de um dos animais por parte de uma moradora, no dia 30 de janeiro, a ONG Indefesos começou a investigar quem seria o tutor do cão para, em um primeiro momento, responsabilizá-lo. Porém, outros cachorros da mesma raça começaram a ser encontrados - quatro no total. Uma pessoa próxima à entidade informou que essa raça é mais restrita no Brasil e que os criadores costumam usar chips de identificação em seus animais. Foi quando a ONG descobriu que todos pertenciam a Jeff Machado.

Até então, o ator não era dado como desaparecido e, aparentemente, mantinha contato com a família via mensagens de texto pelo WhatsApp — depois descobri-se que outra pessoa se passava por ele.

Ator tinha oito cães da raça Setter (Reprodução / Redes Sociais / Instagram Jeff Machado)

Logo pareceu improvável que ele abandonasse seus cães da raça Setter. Ele tinha oito no total, todos com nomes de ídolos da MPB, como Cazuza, Vinícius de Moraes, Nando Reis e Tim Maia.

Ao perceber nas redes sociais que mais quatro cachorros estavam desaparecidos, a ONG iniciou uma operação resgate para tentar achar os animais faltantes nos bairros da Zona Oeste. Elis Regina e Rita Lee foram encontradas, mas a segunda já estava sem vida, vítima de um atropelamento. Caetano Veloso também foi localizado e estava bastante machucado. Gilberto Gil nunca foi encontrado.

A descoberta dos cães fez a família ter certeza de que não era Jeff quem falava com eles pelo WhatsApp, algo que a mãe do ator, Maria das Dores, já desconfiava, pelo modo de se expressar da pessoa.

O corpo do ator foi encontrado no dia 22 de maio, dentro de um baú, que pertencia a ele e foi retirado de sua casa. Ele estava com as mãos amarradas, enterrado e concretado a dois metros de profundidade em um terreno na Rua Itueira, em Campo Grande, Zona Oeste do Rio. A identificação só foi possível através da análise das digitais de Jeff no IML.

A dona do imóvel, que já foi ouvida na DDPA, contou que não conhecia Jeff, mas alugou o espaço para um homem já identificado pela polícia.