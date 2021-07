Butantan recebe lote recorde para produção de 20 milhões de doses de Coronavac

O Instituto Butantan recebeu na madrugada desta terça-feira, 13, um novo lote de Insumo Farmacêutico Ativo (IFA) enviado pela biofarmacêutica chinesa Sinovac. O material será utilizado na fabricação de 20 milhões de doses de Coronavac, destinadas ao Programa Nacional de Imunizações (PNI).

Essa foi a maior remessa da matéria-prima já recebida pelo Butantan. Vindos da China, os 12 mil litros de IFA chegaram ao Aeroporto Internacional de Guarulhos, em São Paulo, às 4h30. O desembarque foi acompanhado pelo governador João Dória e pelo secretário estadual de Saúde Jean Gorinchteyn.

A produção de vacinas com base nessa remessa de insumos deve levar de 15 a 20 dias. "Com essas 20 milhões de doses, nós vamos a um total de 83 milhões de doses da vacina do Butantan sendo entregues para o Ministério da Saúde", disse Doria.

Ao todo, mais de 53,1 milhões doses de Coronavac já foram disponibilizadas pelo Butantan ao PNI. O montante corresponde a 43,4% das aplicações de vacinas contra a covid-19 realizadas no Brasil. Os contratos fechados com o governo federal ainda preveem a entrega de cerca de 47 milhões de doses até o final de setembro.