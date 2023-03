'Buraco Azul': ponto turístico do Ceará é interditado por água tóxica e vestígios de explosivos

O "Buraco Azul" foi interditado pela Autarquia Municipal de Meio Ambiente de Juazeiro do Norte (Amaju) partir deste sábado (18). O ponto turístico localizado na cidade do litoral-oeste do Ceará vinha atraindo muitos banhistas e turistas nas últimas semanas. Entretanto, o local que chamou a atenção pelas águas claras em tons de verde e azul traz um enorme risco à saúde. Especialistas que visitaram o local descobriram que a cor da água é causada por componentes químicos presentes em explosivos usados para explorar rochas em uma mineradora desativada.

A Amaju encaminhou um ofício ao responsável pelo local solicitando que a área seja cercada e fechada com portão com fechadura ou cadeado para evitar violação da propriedade privada. A instalação de placas de entrada proibida e risco de acidente no local também foi requerida, juntamente com a presença de órgãos de segurança pública para manter a ordem na região.

O "Buraco Azul" ficou conhecido pela cor das águas que lembram o "Buraco Azul" em Cruz, cidade no litoral-oeste do Ceará, e outras paisagens naturais com águas cristalinas. O local tem paredões de até 30 metros e a profundidade das águas varia entre oito e dez metros.

Risco a visitantes

Especialistas que examinaram a água do "Buraco Azul" descobriram que os tons azulados e verdes são resultado da utilização de componentes químicos em explosivos usados para explorar rochas. Essas substâncias são prejudiciais à saúde.

O diretor do Departamento de Trânsito de Juazeiro do Norte (Demutran), Ednaldo Moura, informou que o local já foi isolado para evitar que mais pessoas frequentem a área. Ele reforçou que a água é tóxica e altamente perigosa para a saúde.

O tenente coronel do Corpo de Bombeiros, Noberto dos Santos, pediu que o responsável pelo local se identifique e isole a área, informando aos visitantes que não é seguro nadar ali. Ele também recomendou que, se o dono da pedreira desativada pretender usar o local como área pública, ele deve procurar a prefeitura municipal da cidade e profissionais ligados ao meio ambiente para avaliar a área e liberá-la ou não.