Brasil tem 65,32% da população com esquema vacinal completo contra covid-19

A quantidade de vacinados no Brasil com duas doses ou dose única de imunizantes contra covid-19 chegou neste domingo, 12, a 139.339.569, o equivalente a 65,32% da população. Enquanto isso, aqueles que receberam ao menos uma dose da vacina são 159.839 190, ou 74,93% do total. O número de pessoas com esquema vacinal parcial é inferior ao da véspera por possíveis problemas na alimentação de dados na Bahia e no Distrito Federal.

Desde sexta-feira, 10, os indicadores de alguns Estados estão sofrendo o impacto do ataque hacker à base de dados do Ministério da Saúde. Neste domingo, o ministério informou que o processo de recuperação dos registros dos brasileiros vacinados contra a covid-19 no País, contidos na plataforma Conecte SUS, foi concluído.

Não houve, contudo, divulgação da data prevista para o restabelecimento, tampouco a especificação dos sistemas que seguem violados.

Nas últimas 24 horas, os registros da aplicação de vacinas contra covid-19 País ficaram negativados: -261.168. Foram contabilizadas -379.095 primeiras doses, 27.997 segundas doses, 884 doses únicas e 89.046 doses de reforço.

Ao todo, 20.469.025 pessoas já receberam a terceira dose, apontam dados reunidos pelo consórcio de veículos de imprensa junto a 26 secretarias estaduais e Distrito Federal.

Em termos proporcionais, São Paulo é o Estado que mais vacinou tanto com primeira dose, com 81,79% dos habitantes parcialmente imunizados, quanto com segundas aplicações ou doses únicas, com 77,12% das pessoas com esquema vacinal completo.