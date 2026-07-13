Brasil envia 48 toneladas de leite em pó para Cuba em meio a bloqueios dos EUA

Primeira remessa já foi embarcada pela FAB; governo avalia enviar novos alimentos e medicamentos ao país caribenho.

O governo brasileiro iniciou o envio de 48 toneladas de leite em pó para Cuba como parte de uma ação de ajuda humanitária destinada a enfrentar o desabastecimento enfrentado pelo país. A primeira remessa, com 16 toneladas, foi enviada nesta segunda-feira (13) em uma aeronave da Força Aérea Brasileira (FAB) com destino a Santiago de Cuba.

A segunda carga, com outras 32 toneladas de leite em pó, deve partir de Porto Alegre nesta terça-feira (14). A previsão é que os dois voos cheguem ao país caribenho na quarta-feira (15). Segundo o Palácio do Planalto, a iniciativa busca contribuir para reduzir os impactos da escassez de alimentos em Cuba. A operação é coordenada pelo Ministério das Relações Exteriores (MRE).

Em nota, a Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República (Secom) informou que o Brasil já havia enviado ajuda humanitária ao país em 2025, após os impactos provocados pelo furacão Melissa. O governo também informou que estuda novas doações de alimentos e medicamentos para Cuba.

Crise econômica

Cuba enfrenta uma grave crise econômica, agravada pelo endurecimento do bloqueio econômico imposto pelos Estados Unidos. No fim de 2025, novas restrições afetaram o fornecimento de petróleo ao país, após medidas direcionadas à Venezuela, principal fornecedora de combustível da ilha.

Já em janeiro de 2026, os Estados Unidos ampliaram as sanções ao ameaçar punir empresas que comercializassem petróleo com Cuba, o que deixou o país três meses sem receber o produto. Nas últimas semanas, novas sanções também atingiram os setores de turismo, mineração de ouro e a estatal cubana de petróleo.