BPC: INSS vai liberar o empréstimo consignado para beneficiários

O Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) voltou a liberar o empréstimo consignado para beneficiários do Benefício de Prestação Continuada (BPC). A modalidade havia sido bloqueada para novos contratos em março deste ano, mas a instituição prevê o retorno da liberação para o final de agosto.

A margem para comprometimento do benefício será de 35%, diferente dos 45% permitidos para outros beneficiários do INSS. Sendo assim, os beneficiários do BPC poderão comprometer até R$ 462 por mês de seu benefício, que paga R$ 1.320.

Alguns bancos já demonstraram que irão permitir a liberação do empréstimo para beneficiários do BPC, segundo levantamento da Folha de S. Paulo. São eles:

Caixa Econômica Federal;

Banco do Brasil;

Bradesco;

Santander;

Banco Pan;

C6 Bank;

Itaú.

Quais os requisitos para receber o BPC?

Para receber o Benefício de Prestação Continuada, é necessário cumprir os seguintes requisitos:

Ter idade igual ou superior a 65 anos, ou deficiência de longo prazo (mínimo de dois anos) que impossibilite a participação plena na sociedade;

Ter renda per capita igual ou inferior a um quarto do salário mínimo;

Estar inscrito no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal (CadÚnico).

(Estagiário Gabriel Mansur, sob supervisão do editor executivo de OLiberal.com, Carlos Fellip)