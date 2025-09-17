Capa Jornal Amazônia
Bolsonaro recebe alta após internação em hospital de Brasília

Ex-presidente foi internado com queda de pressão, soluços e vômito; cumpre prisão domiciliar desde agosto

O ex‑presidente Jair Bolsonaro (PL) recebeu alta do Hospital DF Star, em Brasília, na manhã desta quarta‑feira (17). Ele havia sido internado às pressas com quadro de queda de pressão, crises de soluço e vômito e passou a última noite sob observação médica.

Segundo o boletim médico divulgado pela unidade de saúde, Bolsonaro foi submetido a uma ressonância magnética do crânio para investigar episódios de tontura recorrente. Não foram constatadas alterações agudas, e houve melhora parcial após hidratação e tratamento medicamentoso.

Alta e rotina durante prisão domiciliar

A alta acontece enquanto o ex‑mandatário cumpre prisão domiciliar desde 4 de agosto, por decisão do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF). Em casos de emergência, Bolsonaro tem autorização para se deslocar a hospitais, desde que a defesa apresente à Corte atestado médico comprovando a necessidade da saída.

Acompanhamento médico e escolta

Durante a internação, Bolsonaro esteve acompanhado pela ex‑primeira‑dama Michelle Bolsonaro, assessores e agentes da Polícia Penal do Distrito Federal, responsáveis pela escolta por ordem do STF. Ele também recebeu visitas de familiares, entre eles os filhos.

Próximos passos

O boletim informou que o ex‑presidente será reavaliado ao longo do dia para definição sobre a necessidade de manutenção em ambiente hospitalar. Após a alta, Bolsonaro retornou à residência onde cumpre a prisão domiciliar.

jair bolsonaro

prisão domiciliar

alta hospitalar
Brasil
