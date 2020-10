Bolsonaro apresenta kit de 'ética e cidadania' que será enviado a professores

O presidente Jair Bolsonaro apresentou nesta quinta-feira, 15, iniciativa do governo para a educação básica. Durante a tradicional transmissão ao vivo semanal, o chefe do Executivo divulgou um kit de "ética e cidadania" intitulado "Um por todos e todos por um" direcionado para professores. O material foi produzido pela Controladoria-Geral da União (CGU) e o Ministério da Educação.

O kit, segundo Bolsonaro, também tem uma versão digital e uma para os estudantes. O presidente fez referência ao "kit gay" para comparar com a nova proposta apresentada. "Que diferença, hein pessoal? Daquele kit de lá trás, vocês lembram? Aquele que ensinava o que os pais não admitiam. Aquela briga nossa contra a aquele partido lá de trás que realmente deseducava as crianças. Agora é diferente", declarou.

O "kit gay" ao qual o presidente fez referência é um material de combate à homofobia que foi citado por ele em sua campanha eleitoral, mas que nunca foi comprado pelo Ministério da Educação (MEC) para ser distribuído nas escolas públicas.

Durante a live, o presidente lembrou que hoje se comemora o Dia do Professor e citou que também é professor de educação física. Ele destacou que "grande parte do futuro do Brasil" passa pelas mãos dos professores e disse que "a molecada tem que ser melhor instruída".