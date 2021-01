Bloqueada nas redes sociais, jovem usa Pix para falar com o ex-namorado

Tentando reatar o relacionamento, mas bloqueada pelo ex-namorado nas redes sociais, uma jovem conseguiu chamar a atenção do ex enviando mensagens por pequenas transferências realizadas via Pix, o meio de pagamentos instantâneos que começou a operar em 16 de novembro do último ano. O problema é que, de acordo com o Banco Central (BC), o Pix não pode ser bloqueado.

O caso foi relatado por Matheus Siqueira, no Twitter, no domingo (3). Ele contou que o primo estava recebendo as mensagens de desculpas da ex-namorada. Ele conta que o namoro teria acabado pela descoberta de uma traição, que acabou com o bloqueio da jovem em todas as redes sociais. Mas ela encontrou um jeito de mandar mensagens: enviar Pix no valor de R$ 0,01, pedindo desculpas.

meu primo terminou com a namorada pq ela traiu ele aí ele bloqueou EM TUDO. Aí pra conseguir falar com ele ela começou a mandar vários PIX de 1 centavo com mensagens pedindo desculpa kkkkkkk agora ele quer saber como que bloqueia no pix alguém sabe? — QUERO VACINA 💉 (@imattdragons) January 3, 2021

Após o “jeitinho”, Matheus procurou nas redes sociais soluções para ajudar o primo a bloquear as mensagens, mas sem sucesso.

Por meio de nota, o Banco Central informou que o usuário pode configurar o aplicativo da instituição que mantém a conta para não receber a notificação do pagamento. No entanto, o pagamento em si não pode ser bloqueado.

A única forma do pagamento ser bloqueado é em caso de fraude. Caso exceda o tempo máximo de autorização da iniciação de transação, haja suspeita de fraude ou infração à regulação de prevenção à lavagem de dinheiro, entre outros problemas, os códigos do Pix permitem a rejeição da transação por parte da instituição.