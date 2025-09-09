Banheiros químicos são incendiados nas proximidades do STF, em Brasília
Incidente ocorreu próximo ao STF durante julgamento; perícia foi acionada para investigar as causas
Na manhã desta terça-feira (9), um incêndio atingiu banheiros químicos instalados no gramado da Esplanada dos Ministérios, em Brasília. Imediatamente, fez surgir uma espessa coluna de fumaça visível até do Supremo Tribunal Federal (STF), onde acontecia um julgamento.
O Corpo de Bombeiros do Distrito Federal foi acionado por volta das 11h30, controlando o fogo em cerca de 30 minutos. A Polícia Militar confirmou que a perícia já foi ativada para apuração das causas.
VEJA MAIS
Imagens chamam atenção de quem estava no STF
A fumaça escura foi percebida por pessoas que acompanhavam os debates no STF, a menos de 2 km de distância. A situação gerou apreensão no local devido à proximidade entre o incidente e as dependências da Corte.
Palavras-chave
COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA