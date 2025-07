Balsa desgovernada atinge embarcações no Amapá

Uma balsa desgovernada colidiu com embarcações menores no porto de Santana, no Amapá. O vídeo do caso circulou nas redes sociais nesta terça-feira (15/7). Não há relatos de feridos.

Pela filmagem, que é feita do ponto de vista de quem está na balsa, é possível ver pessoas em outras embarcações alertando a colisão. No entanto, a gravação mostra um barco pequeno sendo atingido pelo impacto. Alguns ocupantes do veículo aquaviário menor tentam se proteger nas pilastras do porto.

A Redação Integrada de O Liberal solicitou um posicionamento da Capitania dos Portos do Amapá e aguarda retorno.