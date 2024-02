Bahia registra aumento de 121% em casos de intoxicação por pomadas modeladoras

O estado da Bahia registrou um aumento de 121% em casos de pessoas intoxicadas devido à utilização de pomadas modeladoras de cabelo. Em 2023, foram 19 casos. Já este ano, somente no mês de janeiro, foram 42 ocorrências. Entre os sintomas mais comuns estão: vermelhidão, ardência, irritação, lacrimejamento, reações alérgicas e cegueira temporária.

81% das vítimas no estado são do sexo feminino e metade tem de 10 a 29 anos. Salvador, capital da Bahia, foi a cidade com maior incidência dos casos, de acordo com a Secretaria da Saúde do Estado (Sesab). Juazeiro, Itapicuru, Barra do Choça, Poções e Porto Seguro também tiveram casos.

Em entrevista ao portal Corre trancista Janaína Silva, 29 anos, conta que parou de usar duas marcas do produto, após alerta das clientes. "Em duas semanas recebi três clientes que usaram pomadas modeladoras com outras trancistas ou em casa e que tiveram irritação nos olhos. Na mesma época, final do ano passado, vi uma reportagem falando que as pomadas estavam causando queimadura nos olhos. Tinha duas marcas que eu costumava usar. Parei de comprar", afirmou.

Já a estudante Juliana Conceição, 22, parou de usar o produto depois que sentiu ardência nos olhos. "Foi na hora do banho. Eu fiz o penteado em um dia e no dia seguinte, quando lavei a cabeça, senti muita ardência. Usei bastante água para lavar os olhos, que ficaram muito vermelhos. Eu tinha colírio lubrificante em casa, porque uso óculos, e usei até consegui passar pelo médico", contou.

"No início do ano passado, no período carnavalesco, a Anvisa percebeu aumento no número de casos e emitiu uma resolução suspendendo alguns produtos que estavam irregulares. Ela adotou novas normas e continuou monitorando os produtos. A última suspensão no dia 9 deste mês, suspendendo 109 produtos que são usados para modelar cabelos por conta desses problemas", explicou Jucelino Neri, diretor do Centro de Informação e Assistência Toxicológica da Bahia (CIATox-BA).

No Rio de Janeiro, foram cerca de 100 casos no Natal. O médico oftalmologista e professor de medicina da Unifacs, Marco Polo Ribeiro, trabalha na emergência oftalmológica de um hospital em Salvador e contou que em épocas festivas, como Réveillon e Carnaval, o número de casos aumenta por conta dos penteados para festa. Ele explicou o que acontece quando a pomada entra em contato com os olhos.

"O que faz mal ao olho é um componente da fórmula da pomada, um conservante que é derivado de um tipo de álcool. Ele causa uma abrasão da córnea, machuca toda a córnea da pessoa. A camada superficial cai e deixa o olhos exposto. Ele arde, dói e coça. A pessoa fica com a visão borrada", explicou.

O oftalmologista disse que a primeira medida deve ser lavar bastante o olho, com água corrente, para retirar a substância e, em seguida, buscar um médico para verificar a extensão do dano. "Existe o risco de infecção, que pode virar uma úlcera de córnea e eventualmente levar a perda da visão, por isso, é importante procurar um especialista para fazer o tratamento adequado", afirmou.

A social média Alice Santana, 33 anos, trança os cabelos dela e dos amigos há muitos anos e contou que evita o uso das pomadas. Ela aprendeu o ofício com a mãe, quando o uso de produtos para fazer os peteados ainda não era comum, e manteve a mesma prática.

"Não uso nem água, porque quebra o cabelo no momento de fazer as tranças, além de possibilitar o surgimento de fungos. Não uso nada, só peço para a pessoa vir com cabelos limpos e pouco creme para a trança não escorregar. Quando faço no meu cabelo, uso gelatina, porque ajuda na separação dos fios. É uma alternativa para as pomadas", sugeriu.