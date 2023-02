Autor de chacina em Sinop morre em confronto com polícia

Na quarta-feira (22), um dos envolvidos na chacina em um bar em Sinop, a 504 km de Cuiabá, foi morto em confronto com a Polícia Militar. Ezequias Souza Ribeiro, de 27 anos, foi encontrado em uma área de mata próxima ao aeroporto, a cerca de 15km da cidade. O crime resultou na morte de sete pessoas, incluindo uma adolescente de 12 anos. Após um confronto com os policiais, Ribeiro foi baleado e encaminhado ao Hospital Regional de Sinop, mas não resistiu aos ferimentos. O segundo suspeito, Edgar Ricardo de Oliveira, de 30 anos, ainda está foragido e a polícia continua as buscas.

A espingarda calibre 12 mm e a caminhonete utilizadas no crime foram apreendidas pela Polícia Civil na manhã de quarta-feira em uma obra no bairro Vila Verde. Uma equipe do Batalhão de Operações Especiais (Bope) foi enviada para Sinop para ajudar nas buscas pelos dois suspeitos, e uma força-tarefa foi organizada em conjunto com a Polícia Civil e Militar para capturá-los.

O advogado Marcos Vinicius Borges, que representa Edgar, informou que seu cliente se apresentará à polícia nesta quinta-feira (23). A chacina chocou a população local e a polícia continua trabalhando para garantir que os responsáveis pelo crime sejam levados à justiça.

Entenda o caso

Edgar e Ezequias mataram sete pessoas após perderem uma aposta de sinuca. As câmeras de segurança registraram o momento em que um dos homens, armado com uma pistola, ordenou que algumas vítimas ficassem de costas viradas para a parede.

Enquanto isso, o outro indivíduo pegou uma espingarda calibre 12 mm em uma caminhonete estacionada e começou a atirar. As vítimas tentaram fugir, mas foram baleadas fora do bar. Após o assassinato, os suspeitos pegaram o dinheiro que estava em uma das mesas de sinuca e outros objetos do bar, e fugiram em uma caminhonete.

Nove pessoas estavam presentes no local, incluindo os suspeitos. Seis morreram no bar e um homem foi socorrido em estado grave pelo Corpo de Bombeiros, mas faleceu à noite no hospital.