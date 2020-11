Aumenta para 37 o número de presos ou conduzidos durante eleições

Trinta e sete pessoas foram presas ou conduzidas até as 13h deste domingo de eleições. De acordo com balanço divulgado pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública, dois inquéritos policiais foram instaurados e nove termos circunstanciados de ocorrência foram lavrados até o momento. Mais de R$ 12 mil já foram apreendidos com cabos eleitorais, além de cinco veículos e de materiais usados para campanha.

Entre as 153 ocorrências já registradas por crime eleitoral em todo o país, 93 foram por desobediência a ordens da Justiça Eleitoral; 24 por desordem que prejudique os trabalhos eleitorais; 27 por boca de urna; cinco por compra de votos; e quatro por concentração de eleitores.

Três ocorrências de crimes comuns relacionados às eleições foram registradas: um caso de ameaça; um de furto e um de vias de fato (briga).

Nove incidentes de segurança pública e defesa social resultaram em ocorrências. Quatro delas por bloqueio de vias; três para atendimentos de urgência e emergência; uma por falta de energia e uma por manifestações.

Integrantes da Secretaria de Operações Integradas do Ministério da Justiça e Segurança Pública, Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, do Ministério da Defesa, Tribunal Superior Eleitoral, representantes dos estados e de outros órgãos do governo federal têm acesso às ocorrências. A Operação Eleições 2020 conta com efetivo de 95.661 agentes e o apoio de 14.419 viaturas.