Até agora, 47 de 196 delegações internacionais confirmam presença na COP30, em Belém

O governo brasileiro contratou transatlânticos para atender as delegações durante o período oficial da conferência.

O Liberal
fonte

Belém (Foto: Tarso Sarraf / O Liberal)

A Conferência das Nações Unidas sobre as Mudanças Climáticas (COP30), que será realizada em Belém, no mês de novembro, já confirmou a participação de 47 delegações internacionais, de um total de 196 países membros. A informação foi divulgada pela Agência Brasil e confirmada pelo secretário extraordinário da conferência, Valter Correira. Segundo ele, 39 reservas foram realizadas pela plataforma oficial da COP30, enquanto outras oito foram feitas diretamente com hotéis ou por meio de agências. Alguns países, entre eles Arábia Saudita, Egito, Espanha, Japão, Noruega, Portugal, República Democrática do Congo e Singapura, optaram por negociações próprias.

Afirmação foi feita pelo secretário extraordinário para a COP, Valter Correia

O número de confirmações ainda está abaixo do total de países convidados, o que preocupa devido à limitação de acomodações na capital paraense. A procura por quartos elevou os valores das diárias em até dez vezes em comparação ao preço normal, principalmente para os representantes dos Países Menos Desenvolvidos (LDCs, na sigla em inglês) e dos Estados Insulares em Desenvolvimento (SIDS, na sigla em inglês).

Para tentar minimizar os impactos, a organização anunciou uma força-tarefa voltada inicialmente a 73 países desses grupos. Entretanto, pedidos de subsídio para hospedagem feitos por algumas nações foram rejeitados pelo governo brasileiro durante reunião do Bureau da UNFCCC, na última sexta-feira (22). De acordo com a secretária-executiva da Casa Civil, Miriam Belchior, o governo já arca com custos elevados da COP30 e não destina recursos para esse tipo de subsídio.

A Secretaria Extraordinária da COP30 informou ao Poder360 que mantém diálogo com a ONU e apresentou um plano de hospedagem que prevê 2.500 quartos individuais, com diárias entre US$ 100 e US$ 600. O plano foi estruturado da seguinte forma: 15 quartos por delegação para os 73 países menos desenvolvidos e pequenos Estados insulares, com tarifas entre US$ 100 e US$ 200; e 10 quartos para os demais países, com valores entre US$ 220 e US$ 600. Segundo a secretaria, as negociações seguem e uma nova reunião sobre hospedagem, transporte, segurança, alimentação e outros pontos logísticos serão realizadas em 11 de setembro.

Além disso, o governo brasileiro contratou transatlânticos para atender as delegações durante o período oficial da conferência. Caso as negociações se estendam além do previsto, os participantes hospedados nos navios serão transferidos para hotéis da cidade. Miriam Belchior explicou que a maior pressão sobre a rede hoteleira deve ocorrer nos primeiros cinco dias da COP30, com tendência de redução na demanda posteriormente.

Brasil
.
