Assassino executa vítima e deixa bilhete ao lado do corpo: 'Morri porque sou talarico'

Um crime registrado na noite da última quarta-feira (30) chamou a atenção pela 'justificativa' deixada na cena da morte pelo provável autor. O cadáver de um homem foi desovado em um canal do bairro Compensa, na periferia de Manaus (AM) e, próximo dele, sobre uma ponte, foi deixado um cartaz com o seguinte recado: “Morri porque sou talarico”.

Embora o detalhe aponte para um crime de execução motivado por uma suposta vingança, os policiais que estiveram no local e investigam o caso não confirmam essa versão. Mas, também não descartam a possibilidade de que a vítima tenha sido morta por conta do envolvimento com alguma mulher ligada a criminosos que comandam o tráfico na região.

Rafael Barbosa foi morto com vários disparos de arma de fogo e teve o corpo jogado dentro de um bueiro (Reprodução)

Nesta quinta (31), a polícia divulgou a identidade da vítima. Trata-se de Rafael Rodrigues Barbosa, de 27 anos. Por estar bem trajado e, segundo testemunhas, ter uma ‘boa aparência’, a tese de motivação passional para a morte ganhou reforço. O corpo estava com as mãos amarradas para trás e apresentava várias marcas de disparos feitos por arma.

O caso está sendo investigado pela Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS), da Polícia Civil do Amazonas.