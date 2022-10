Apoiador de Lula mata a facadas eleitor de Bolsonaro após discussão política

Um apoiador do ex-presidente Lula (PT) matou a facadas, nesta terça-feira (4) um homem que teria votado em Jair Bolsonaro (PL). O agressor, de 42 anos, foi preso em flagrante em Itanhaém (SP). A Polícia Militar informou que a vítima, de 59 anos, foi morta por conta de uma discussão política.

Segundo informações do portal CNN, os dois moravam na mesma casa e uma discussão entre eles teria começado após a vítima declarar que votou em Bolsonaro no 1º turno. Os dois brigaram dentro e fora da casa. A vítima foi atingida com oito facadas: cinco nas costas, uma na lateral esquerda do tórax, uma no pescoço e uma na orelha.

Após perceber a morte do homem, o apoiador do candidato à presidência pelo PT tentou retirar o corpo do local, sem sucesso, e com isso arrastou o corpo da vítima até o quintal e aguardou a chegada da viatura.

Foi solicitada uma perícia no local e a arma do crime foi apreendida. A Delegacia de Investigações Gerais (DIG) de Itanhaém investiga o caso como homicídio. A vítima foi encaminhada para o Instituto Médico Legal (IML) onde serão realizados exames.

(Estagiário Gabriel Mansur, sob supervisão do editor executivo de OLiberal.com, Carlos Fellip)