Em entrevista, Robert De Niro revela que acaba de ser pai novamente aos 79 anos; entenda

O ator norte-americano Robert De Niro, atualmente com 79 anos, revelou que foi pai novamente há pouco tempo. Em entrevista a um programa canadense. De Niro falou sobre o nascimento de seu sétimo filho, mas, não revelou o sexo da criança e nem mesmo o nome da mãe. O artista se separou de sua última esposa em 2018, com quem esteve casado por 21 anos e tem dois filhos.

A revelação de De Niro se deu durante uma entrevista que o ator concedia ao programa “Entertainment Tonight Canada”, para divulgar seu novo filme, “About My Father” (2023). O repórter perguntou sobre como o ator se sentia tendo seis filhos e foi surpreendido com a resposta: “Na verdade, são sete. Acabei de ter mais um”, declarou.

De Niro é um dos atores mais conhecidos do mundo, tendo participado de grandes filmes. Veja alguns:

Taxi Driver (1976);

Os Bons Companheiros (1990);

O Irlandês (2019);

Casino (1995);

Os Intocáveis (1987).

De Niro tem outros seis filhos, com três mulheres diferentes: Drena De Niro (51) e Raphael (46), frutos de seu casamento com a atriz e cantora Diahnne Abbott (78); os gêmeos Aaron e Julian De Niro, de 27 anos, que teve durante seu relacionamento com a atriz Toukie Smith (70); e Elliot (25) e Hellen (11), filhos de seu último casamento com a atriz Grace Hightower (68).

