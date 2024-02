Agentes policias trocam tiros durante operação no Rio de Janeiro

Câmera de segurança instalada em uma rua da comunidade Jorge Turco, em Rocha Miranda, Zona Norte do Rio de Janeiro, registraram o momento em que policiais do Batalhão de Operações Especiais (Bope) trocam tiros com policiais do 9º Batalhão da Polícia Militar que estavam à paisana durante uma operação. O comando da corporação confirmou o confronto entre os agentes.

A Polícia Militar do Rio de Janeiro informou, por meio de nota, que: "O fato ocorreu durante a operação realizada na madrugada deste sábado (17/2), onde foram presos 14 criminosos. A corporação já está com as imagens, que serão analisadas e estudadas entre as equipes operacionais da instituição para que episódios como este não aconteça novamente".

Nas imagens é possível observar oito homens de bermuda e camiseta, correndo por uma rua da comunidade Jorge Turco. Nesse momento, dois policiais fardados e armados com fuzis chegam, seguidos por um grupo que estava atrás de uma viatura da PM.

Após 15 minutos há um intenso tiroteio. Dois homens armados são vistos na parte inferior do vídeo, do outro lado são cinco PMs. O vídeo mostra, ainda, um carro branco e o muro de uma casa sendo atingido pelos tiros.

O registro da comunicação de um dos policiais indica que o grupo não sabia que os homens do outro lado eram PMs. "Prioridade aqui meu irmão. Cerca lá em cima. Olha os caras correndo, mané. Cerca ali", diz o militar. Após recarregar o fuzil, um dos homens volta a atirar.

De outra câmera é possível ver mais tiros. E só aí que os grupos se identificam. "Polícia, polícia, polícia. A P2, a P2". O confronto durou pouco mais de um minuto e não deixou ninguém ferido.

Ao todo, 14 pessoas foram presas durante a operação, que feita em conjunto pelo Batalhão de Operações Policiais Especiais (Bope) e o 9º BPM (Rocha Miranda), no bairro de Costa Barros, na Zona Norte do Rio, na manhã deste sábado (17). Um dia antes, facções inimigas se enfrentaram na região.

O local vive clima de insegurança com as trocas de tiros entre facções e tentativas de invasão de criminosos do Morro do Chapadão, ligados ao Comando Vermelho, contra o Morro da Pedreira, da facção Terceiro Comando Puro.