Adolescente morre após ter perna triturada por máquina agrícola

Um adolescente de 14 anos morreu após ter a perna triturada por uma máquina agrícola, no último sábado, no Assentamento Brunet, em Alvorada do Norte, no nordeste de Goiás. De acordo com as informações do Corpo de Bombeiros, ele trabalhava ajudando o pai quando o acidente aconteceu. Com informações do G1.

Ainda conforme os bombeiros, ele prendeu a perna direita em uma ensiladeira que tritura capim. Os militares precisaram fazer um corte na máquina agrícola com o desencarcerador para retirá-lo.

A corporação disse que o adolescente foi socorrido consciente e levado em estado grave pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) para o Hospital Municipal de Alvorada do Norte, mas não resistiu e morreu no sábado (24).

Segundo a Constituição Federal, é proibido o trabalho aos menores de 16 anos, exceto na condição de aprendiz. A Consolidação das Leis de Trabalho também determina quais são as condições autorizadas para este trabalho.



