Adolescente de 14 anos grávida é esfaqueada pelo namorado suspeito de tráfico

Um homem, acusado pela polícia como traficante, foi preso após espancar, esfaquear e ameaçar a namorada grávida, uma adolescente de apenas 14 anos, com quem ele mantinha um relacionamento há pelo menos um ano e meio. O suspeito foi preso em casa por homens da 132ª DP (Arraial), no Morro do Sítio.

O caso, segundo os investigadores, ocorreu há dez dias, na Praia dos Anjos, em Arraial do Cabo, na Região dos Lagos, no Rio.

No dia do crime, o homem, identificado apenas como Léo, arrombou a porta do quarto onde a menina dormia e, ainda segundo as investigações, a agrediu violentamente, usando uma faca. Ao tentar fugir, a jovem ainda foi arrastada pelo cabelos e foi ameaçada de morte por ele, caso fosse embora ou denunciasse à polícia as agressões.

Os vizinhos, ouvindo os gritos de socorro da adolescente, chamaram a Polícia Militar, mas o agressor conseguiu fugir na ocasião. Ela foi socorrida e levada ao Hospital Geral de Arraial do Cabo.

Posteriormente, em depoimento à Polícia Civil, a menina relatou que a relação vinha conturbada por causa de ciúmes do companheiro e contou que, antes das agressões, ficou três dias sem dormir, por medo de ser atacada.

“A menor chegou na delegacia muito abalada e bastante machucada. Assim que nossa equipe recebeu a denúncia, iniciamos as investigações e, em poucos dias, conseguimos o mandado de prisão preventiva”, disse a delegada Patrícia Aguiar.

Léo foi indiciado por lesão corporal e ameaça. O criminoso tem várias passagens pela polícia por tráfico e associação para o tráfico. Ele foi preso em junho deste ano por tráfico de drogas, mas ficou apenas um mês no presídio e foi liberado pela Justiça.