Acusado de homicídio por questões políticas vai a júri popular, decide Justiça

Preso desde 13 de agosto deste ano, o policial penal Jorge Guaranho é réu por homicídio duplamente qualificado. A decisão foi proferida, nesta quinta-feira (1), pelo juiz Gustavo Germano Francisco Arguello, da 3ª Vara Criminal de Foz do Iguaçu, no estado Paraná. Guaranho assassinou a tiros Marcelo Arruda, tesoureiro do PT, durante festa de aniversário.

A defesa de Guaranho pode recorrer da decisão. O crime foi em 9 de julho, em Foz do Iguaçu, no oeste paranaense. A vítima, Marcelo Arruda, foi baleada na própria festa de aniversário, que tinha o PT e Lula como temas.

Ao ser atingido por Guaranho, a vítima revidou e baleou o policial, que está preso desde 13 de agosto no Complexo Médico Penal de Pinhais, na Região Metropolitana de Curitiba.

Motivo fútil

Na decisão desta quinta, o juiz julgou procedente a denúncia do Ministério Público do Paraná (MP-PR) contra o réu por homicídio duplamente qualificado. A defesa do acusado pediu à Justiça que Guaranho não respondesse por um crime qualificado. Mas, o magistrado decidiu que as provas apresentadas até aqui justificam manter as qualificadoras de crime cometido por motivo fútil e que resultou em perigo comum.

"Qualquer aprofundamento da análise deste juízo em relação às provas relacionadas à qualificadora em questão, como pretende a Defesa em memoriais, implicaria indevida intromissão no mérito da imputação e injustificada interferência na competência constitucional do Conselho de Sentença", diz a decisão.

O juiz determinou que o caso vá para a à 1ª Vara Criminal e Tribunal do Júri de Foz do Iguaçu. Advogados que representam a família de Marcelo Arruda no processo avaliaram, em nota, que o envio do caso a júri popular é coerente e que buscarão a condenação do acusado.

"Também entendemos que é importante que o acusado permaneça preso preventivamente uma vez que ficou demonstrado sua periculosidade e seu fanatismo político. Portanto o mesmo oferece risco a ordem pública", afirmaram.