Abono salarial do PIS/Pasep: última parcela será paga na próxima segunda (17)

O último lote de pagamentos do abono salarial do PIS/Pasep será distribuído na próxima segunda-feira, 17 de julho. Receberão o “salário extra” os trabalhadores da iniciativa privada nascidos em novembro ou dezembro e os servidores públicos com inscrição do Pasep terminada em 8 ou 9.

O valor do abono salarial varia entre R$ 110 e R$ 1.320, de acordo com o número de meses trabalhados pelo cidadão no ano-base de 2021. Cerca de 20 milhões de trabalhadores já receberam o abono salarial neste ano.

Quem tem direito ao abono salarial do PIS/Pasep?

O Governo Federal espera distribuir cerca de R$ 24 bilhões para os milhões de trabalhadores com direito ao abono salarial. Veja quais os requisitos para receber o pagamento:

Estar inscrito no PIS ou Pasep há pelo menos cinco anos;

Ter trabalhado ao menos 30 dias no ano de referência para o pagamento (2021);

Ter média salarial de até dois salários mínimos no ano de referência.

Onde e como sacar o abono salarial do PIS/Pasep?

O abono salarial do PIS/Pasep é pago pela Caixa Econômica Federal e pelo Banco do Brasil. Trabalhadores inscritos no PIS recebem o benefício através de:

Conta Poupança CAIXA Fácil;

Conta Poupança Social Digital;

Cartão Cidadão.

Já os servidores públicos inscritos no Pasep recebem da seguinte forma:

Conta-corrente ou poupança para clientes do BB;

Via portal gov.br para os trabalhadores que não são clientes do BB.

(Estagiário Gabriel Mansur, sob supervisão do editor executivo de OLiberal.com, Carlos Fellip)