Wishlist.delas: novo quadro do O Liberal oferece dicas voltadas para o público infantil

Em comemoração aos 77 anos do jornal O Liberal, o Grupo Liberal lança novos produtos e conteúdos para os internautas. Nesta sexta-feira (17), será lançado o Wishlist.delas, um produto em vídeo e publicações com outras dicas focado exclusivamente para o público infantil, com indicação de restaurantes, roupas e programação cultural voltadas tanto para os pequenos quanto para os pais. O quadro será apresentado, toda semana – especialmente às sextas-feiras, pelas belenenses Raissa Teixeira e Natascha Damasceno, e estará disponível no Instagram, nos perfis @oliberal e @wishlist.delas.

Natascha, 37, mãe de Thiago e Bernardo, e Raissa, 37, mãe de Ruth Maria e João Benício, amigas há mais de 20 anos, criaram o Wishlist.delas, na verdade, com o intuito de montar listas de lugares legais para visitar. Entretanto, elas nunca conseguiam sair porque estavam sempre acompanhadas das crianças. Natascha conta que “ao longo da jornada, a gente só saia para locais kids friendly [amigável para as crianças] e percebemos uma imensa deficiência nesse ramo e o quanto as mães são silenciadas e menosprezadas pelo empresariado paraense”, diz.

Ao passar do tempo, o nicho foi mudando até chegar nos conteúdos envolvendo maternidade. Natascha observa que como o conteúdo falava muito sobre quem são e do que acreditam, e quando viram já estava formado um espaço voltado para as mães. “Quando nos demos conta, tínhamos criado uma coMÃEnidade”, comenta. Assim, nasceram os conteúdos para quem tem crianças e quer criar momentos e memórias afetivas na cidade.

Raissa diz que o intuito do quadro é reavivar os laços familiares e refletir positivamente no crescimento das crianças, além de exaltar e valorizar as mães. “Queremos buscar soluções práticas para as famílias, tentando amenizar e descomplicar os desafios da maternidade de modo geral, apresentando não apenas opções de produtos infantis, mas também de serviços como lazer, arte e cultura no nosso Estado, como forma de fortalecimento das nossas raízes desde a infância”, descreve a essência da atividade.

Para as criadoras de conteúdo, expandir a temática em um meio de comunicação como O Liberal, faz com que ela tenha um alcance maior. “A gente pode fazer nossa voz ser ouvida no mundo e pode revolucionar a cidade, inspirando e criando novos espaços para as crianças viverem, brincarem e criarem memórias”, afirma Natascha. “O nosso propósito vai se expandir e vamos conseguir mudar totalmente esse cenário de que o mundo infantil e familiar deve estar sempre em segundo plano”, frisa Raissa.

Para as apresentadoras, as expectativas são super positivas. “Nosso público é muito acolhedor, porque é um público familiar e a família se acolhe, não é mesmo? Então achamos que tudo que for postado será de muita utilidade e com certeza será muito bem aceito”, diz Raissa.

Segundo a produtora executiva do Grupo Liberal, Meg Martins, a ideia é mostrar ideias que incluam o público infantil dentro da capital paraense. “Você sabia que Belém, apesar de ser a capital mundial gastronômica criativa do planeta, nós temos 20 estabelecimentos que têm espaço infantil? Isso é um absurdo. Teresina tem 70, Fortaleza tem mais de 200, São Paulo tem mais de 2 mil”, avalia. “Sem querer, em Belém, nós praticamos a exclusão infantil dos restaurantes e dos bares. Nós vamos tentar derrubar isso”, complementa.

A produtora frisa a importância do olhar mais empático dos estabelecimentos para as crianças. “Nós não podemos excluir da sociedade o futuro dela, porque as crianças são o futuro de todos nós. Então, esse é um conteúdo de extrema importância, não somente para o Grupo Liberal, mas para a sociedade em geral, para qualquer pessoa que tenha uma criança em casa”, afirma.