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VÍDEO: Tartaruga é flagrada 'relaxando' em canal no centro de Belém

Animal foi encontrado no Canal da 14 de Abril, no centro da capital paraense, nesta quarta-feira (26)

Hannah Franco
fonte

Tracajá é encontrado em canal no centro de Belém (Instagram/@fariasfariaslocutor)

Um homem encontrou, na tarde desta quarta-feira (26), um tracajá no Canal da 14 de Abril, na região central de Belém. A presença do animal chamou a atenção e foi registrada em vídeo. 

Na gravação, o homem brinca que o animal estava “só na manha”. Apesar de ser popularmente chamado de tartaruga, o animal é um tracajá, espécie de quelônio de água doce comum na Amazônia.

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Nas redes sociais, internautas comentaram que o aparecimento de animais semelhantes no canal não seria incomum e que outros registros já teriam sido feitos no local.

A espécie encontrada vive em rios, lagos e áreas alagadas e também é conhecido como cágado-de-água-doce

Ao encontrar um animal silvestre em um local urbano, a recomendação é não tentar capturá-lo, alimentar, matar ou consumir o animal. O ideal é manter distância e evitar qualquer tipo de contato.

Caso o animal esteja em situação de risco ou precise ser retirado do local, a orientação é acionar os órgãos responsáveis pelo resgate de animais silvestres, como o Corpo de Bombeiros.

Também não é recomendado consumir um animal encontrado em canais ou outros ambientes contaminados. Além de ser uma espécie silvestre protegida pela legislação brasileira, o contato ou consumo de animais expostos a ambientes contaminados pode representar riscos à saúde.

Tracajá ou tartaruga?

No uso popular, o termo “tartaruga” pode ser utilizado para diferentes animais que possuem casco. Biologicamente, porém, existem diferenças entre tartarugas, cágados e tracajás.

O tracajá é uma espécie de água doce e passa a maior parte da vida em rios, lagos e outros ambientes aquáticos da Amazônia. Já as tartarugas, no sentido mais específico, são associadas principalmente às espécies marinhas, que vivem nos oceanos e retornam às praias para desovar.

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