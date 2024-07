Verão amazônico pede maior cuidado com as plantas 

O verão amazônico já começou e a alta da temperatura preocupa muitos "pais de plantas", já que muitas passam por um processo de queima ou até a morte. A reportagem do Grupo Liberal conversou com a engenheira agrônoma Maura Anjos, mais conhecida como Maura Jardins., que tem um espaço de vendas de plantas e paisagismo.

Maura explica que nesse período do verão amazônico a radiação solar fica mais intensa em cima das plantas e é necessário maior cuidado, que reflete em irrigar duas vezes ao dia quando se trata de plantas expostas ao ar livre. "As pessoas sempre perguntam sobre o horário de molhar as plantas e a gente explica que um bom horário é início da manhã e final do dia, mas para quem não tem essa disponibilidade, o importante é que essas plantas sejam molhadas duas vezes ao dia, independente do horário". destaca Maura.

Com relação as plantas de interiores, que não ficam expostas diretamente ao sol, elas precisam ser molhadas em dias alternados e é necessário tocar no adubo para verificar o grau de umidade.

As plantas de maior porte se adaptam melhor ao clima quente, pois geralmente elas possuem um sistema radicular mais extenso e vão poder absorver melhor a água e, por isso, são mais resistentes. Os cactos, que não são da nossa região, é outro tipo de planta que também é resistente ao sol. "As plantas que têm batatas também conseguem reter mais água", acrescenta Maura.

Todos os anos, nesse período, Maura informa que envia uma carta aos clientes como forma de lembrar sobre os principais cuidados que os clientes devem ter com suas plantas. "Tem muitas plantas que são introduzidas em um jardim nesse período e, geralmente, elas são as que sofrem mais", pontua a engenheira.

Outra dica é a mudança das plantas de lugares, aquelas que estão plantadas em vasos. É viável fazer essa mudança de lugar como forma de proteger a planta da radiação do sol de forma direta. "Para quem mora em casa ou em apartamento tem essa possibilidade de movimentar as plantas nos vasos. Mas um ponto importante é para quem tem jardins e quer introduzir novas plantas precisa ter um cuidado maior nesse período do ano”, acrescenta.

É muito importante ter um sistema de irrigação, depende do quanto a pessoa quer investir. Para quem não quer investir muito, pode fazer o sistema com mangueiras perfuradas, que liga direto na torneira. tem também os regadores, que possuem diversos tamanhos, mas necessita do contato direto do responsável pelas plantas.

Caso as plantas estejam em situação complicada, a engenheira agrônoma sugere que os “pais de plantas” procurem o auxílio de profissionais, que pode ser um jardineiro, um agrônomo ou paisagista, que vai poder auxiliar nos cuidados da melhor forma.