Recírio: veja o que abre e o que fecha durante a próxima segunda-feira (23) na Grande Belém

O funcionamento de serviços essenciais na Grande Belém terá mudança na próxima segunda-feira (23), por conta da celebração religiosa do Recírio, que é considerada ponto facultativo. Diversos serviços públicos e privados estarão fechados. Alguns locais terão apenas mudanças no horário de funcionamento. Confira o que abre o que fecha durante a data:

Bancos

Na segunda-feira de Recírio as agências abrem apenas às 12h para atendimento ao público, como informou o Sindicato dos Bancários do Pará. Nos demais municípios da Grande Belém, as agências não terão alteração no expediente.

Lotéricas

Já os centros lotéricos deverão abrir somente a partir das 12h. A informação foi confirmada pelo Sindicato dos Empresários Lotéricos do Estado do Pará (Sinelepa).

Comércio

O comércio da Grande Belém não deve funcionar na próxima segunda-feira (23), de acordo com o Sindicato do Comércio Varejista e dos Lojistas de Belém (Sindilojas). Isso porque, neste ano, o Recírio, também coincidirá com o Dia do Comerciário.

Supermercados

Os supermercados poderão funcionar normalmente ao longo do dia, conforme repassou a Associação Paraense de Supermercados (Aspas). Não há restrição de funcionamento, no entanto, os horários ficam a critério de cada empresa.

Shopping centers

- Shopping Bosque Grão-Pará

Lojas: fechadas

Praça de alimentação e lazer: 12h às 22h

Restaurantes: 12h às 23h. (funcionamento até meia-noite é facultativo)

Cinema e academias: conforme a programação

- Boulevard Shopping

Lojas: fechadas

Praça de alimentação e lazer: 10h às 22h

Restaurantes: 11h às 00h

Cinema: de acordo com a programação

- Parque Shopping

Lojas: fechadas

Praça de alimentação e lazer: 10h às 22h

Outback: 11h30 às 23h

Coffee lovers: 09h às 00h

Cinema: de acordo com a programação

- Castanheira Shopping

Lojas: fechadas

Praça de alimentação e Parque de Diversão: 12h às 22h

Cinema e academia: de acordo com a programação

- Shopping Metrópole Ananindeua

Lojas: fechado

Alimentação e lazer: 12h às 22h

(Gabriel Pires, estagiário, sob a supervisão de Lázaro Magalhães, coordenador do Núcleo de Atualidades)