Vai ter maré alta no Carnaval em Belém? Defesa Civil divulga tábua de maré e faz alerta sobre riscos

Os bairros da Campina e da Cidade Velha, dois redutos do Carnaval de rua de Belém, poderão ser atingidos por altas marés, durante o final de semana prolongado de Carnaval. O alerta surgiu após divulgação da tábua de marés para Belém, feito pela Marinha do Brasil.

No próximo sábado (18/02), por exemplo, a previsão é que a maré ultrapasse os três metros, chegando a 3,4 metros, com isso, se for combinada com chuva, o risco é grande de transbordamento na área do Ver-o-Peso. No dia (19/02), domingo, pode chegar a 3,5 metros, também no final da noite.

Os dias mais críticos devem ser na Segunda-feira de Carnaval, dia (20/02), quando a maré chegará a 3,6 metros; no dia (21/02) às 12h28, com 3,4 metros e os dias 22 e 23 com 3,6; veja:

Confira a tabela completa da tabuá de marés do Porto de Belém para fevereiro

18/02: 22h - 3,4 metros (alerta de risco a noite)

19/02: 23h - 3,5 metros (alerta de risco a noite)

20/02: 11h41 - 3.4 e 23h54 - 3.6 (alerta de risco alto durante a tarde e a noite);

21/02: 12h28 - 3.4 (alerta de risco alto durante a noite);

22/02: 00h36 - 3.6 e 13h15 - 3.4 (alerta de risco alto durante a noite e a tarde);

23/02: 01h23 - 3.6 e 13h39 - 3.4 (alerta de risco alto durante a noite e a tarde);

24/02: 02h11 - 3.5 (alerta de risco alto durante a noite);

Fonte: Tábua de Marés do Porto de Belém (Centro de Hidrografia da Marinha)

Confira fotos de como fica a área do Ver-o-Peso, em Belém, com Maré Alta

Maré alta já causou muitos alagamentos na área do Ver-O-Peso (Igor Mota / Arquivo O Liberal)

População deve ficar atenta as fortes chuvas que podem cair nos próximos dias, associada a maré alta (O Liberal)